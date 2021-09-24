РИАМО - 24 сен. С 11 октября в 4 районах Москвы появятся выделенные полосы для общественного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра города.

Речь идет о таких районах, как Якиманка, Москворечье-Сабурово, Донской и Даниловский.

В частности, одна полоса будет создана на Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы Серпуховской Вал, другая — на Большой Тульской улице от остановки «Метро «Тульская» (Северный вестибюль)» до Третьего транспортного кольца в сторону области.

Выделенка появится на участке от съезда с ТТК до остановки «Метро «Тульская» (южный вестибюль)» в направлении центра.

Также выделенная полоса продлится при въезде на Автозаводский мост с внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца. Помимо этого, выделенки сделают в Лубочном переулке и на Кантемировской улице.