РИАМО - 24 сен. За минувшие 3 недели москвичи-участники проекта «Активный гражданин» заказали все товары, которые были созданы подопечными НКО, сообщается на официальном сайте мэра города.

В каталоге представлена продукция, сделанная руками подопечных социально ориентированных НКО «Единение», «Жизненный путь», «Изумрудный город», «Равные возможности», «Семейный очаг».

Директор специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец отметила, что первая партия товаров понравилась пользователям сервиса.

«Это значит, что сувениры, сделанные с душой людьми с особенностями развития или инвалидностью, — не только красивые и необычные подарки, но и по-настоящему качественные и конкурентоспособные вещи», — отметила она.

Еще москвичам напомнили о возможности поддержать благотворительные организации с помощью сервиса, который начал свою работу в прошлом году.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова напомнила, что на данный момент в сервисе представлено 52 организации. Их сотрудники помогают взрослым и детям с проблемами со здоровьем, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также бездомным животным.

«Сервис становится все более востребованным: если в начале лета мы говорили о 5 млн рублей пожертвований с момента его запуска, то сегодня эта сумма уже приближается к 8 млн рублей», — сказала она.