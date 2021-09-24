РИАМО - 24 сен. Участвовавшие в программе реновации москвичи смогут дистанционно записаться к нотариусу и подписать договор на новую квартиру, сообщается на официальном сайте мэра города.

Это будет полезным в том случае, если кто-то из собственников не достиг совершеннолетия, ограниченно дееспособный или недееспособный. В других случаях встречаться с нотариусом не нужно.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, эта опция появилась в рамках сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

«Уведомление о необходимости заключения договора у нотариуса придет на электронную почту и в личный кабинет участника программы реновации», — сказал он.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что сервис полезен тем, что имеет узкие возможности, которые могут пригодиться только в определенных жизненных обстоятельствах.

«Особенно важно помочь тем, кому в силу разных причин для переезда требуются дополнительные действия и документы. Цифровая экосистема Москвы позволяет решить большую часть вопросов с переездом онлайн, без личных визитов и каких-либо сложностей», — заключил Лысенко.