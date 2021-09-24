РИАМО - 24 сен. Ливни и заморозки плохо сочетаются с уличными тренировками, занятия спортом в холодное время многие переносят в квартиры. Для качественных тренировок дома нужно позаботиться о спортивных снарядах, сообщил РИАМО тренер, учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

«Было бы желание, а способ найдется. Поэтому тренироваться можно и в домашних условиях. Хотя без определенных затрат тоже, наверное, не обойдется. Потому что в воркауте важную роль играют снаряды», - сказал Голдин.

Прежде всего для тренировок понадобится турник. Его можно установить на стене или в проеме между стенками. Турник пригодится для подтягиваний и укрепления мышц пресса при подъеме ног к перекладине. Если выполнять подтягивания со своим весом легко, то для отягощения можно использовать рюкзак, набитый книгами или другими вещами.

«Также нам понадобится устойчивая тумба, чтобы делать те же запрыгивания. В воркауте это очень распространенное упражнение. Ну, и стулья. Стулья нам, в основном, потребуются для упражнений на статику и для отжиманий, как замена брусьям», - добавил Голдин.

Он отметил, что при домашних тренировках надо соблюдать определенные правила. Важно отслеживать свой пульс.

«В диапазоне 100-120 ударов в минут должен находиться пульс. Если он выше, значит нужно еще подождать пока сердцебиение успокоится. Ниже тоже опускаться не стоит, если пульс меньше 100 – организм начинает остывать и переходить на другой режим», - объяснил Голдин.

Во время занятий дома существует соблазн сесть между упражнениями или прилечь. Однако это категорически запрещено. Между подходами лучше ходить по комнате.

Кроме того, заниматься надо в проветриваемом помещении, так как во время упражнений организм потребляет большое количество кислорода.

Чтобы тренировки были безопасными, для выполнения упражнений следует выбирать нескользящее покрытие, например, коврик. Это минимизирует риск травмы.

Несмотря на разнообразие упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях, полностью заменить воркаут таким образом не удастся. Во-первых, в жилом помещении недостаточно пространства для полноценной тренировки, а во-вторых, недостаточно снарядов.

Тем не менее пренебрегать домашними тренировками не стоит, они позволят поддерживать здоровую физическую форму, если нет возможности посещать фитнес-зал.