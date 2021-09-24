РИАМО - 24 сен. В магазине Restore на Тверской улице в Москве стартовали продажи новых iPhone 13. В настоящий момент на улице в очереди на вход стоит несколько десятков человек, передает корреспондент РИАМО.

Покупателей запускают в помещение магазина небольшими группами. Первые покупатели берут сразу несколько телефонов, некоторые по 3-4 штуки.

По словам некоторых покупателей, они приехали к магазину в 5 утра, чтобы успеть купить заветный смартфон, так как опасались, что к вечеру их уже не будет в наличии.

Один из покупателей отметил, что доставка телефона по предзаказу на сайте Apple составляет сейчас до 8 недель, поэтому проще приобрести его сразу.

Один из мужчин рассказал, что купил место в очереди за 5 тыс. рублей, он был пятым на вход в магазин. Первое место в очереди стоило порядка 15-20 тыс. рублей. Многие из тех, кто стоят в очереди, покупали места.

Розничные продажи новых смартфонов Apple начались в России в пятницу. Линейка включает в себя iPhone 13 mini (от 69 990 рублей), iPhone 13 (от 79 990 рублей), iPhone 13 Pro (от 99 990 рублей) и iPhone 13 Pro Max (от 109 990 рублей).

Гаджеты обладают улучшенной камерой, оснащены более мощным аккумулятором и новым процессором A15 Bionic. Для плавности изображения iPhone 13 Pro и Pro Max получили частоту обновления экрана 120 Гц.