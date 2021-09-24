РИАМО - 24 сен. Столичный экспорт продукции машиностроения достиг 4,59 млрд долларов в первом полугодии 2021 года, что на 46,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно восстанавливаться после пандемии.<...>. Прежде всего это связано с увеличением спроса на оборудование и детали», — сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что сегодня эта продукция востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также в Северной Африке.

Основными покупателями стали Китай (483 млн долларов), Казахстан (480 млн долларов), Белоруссия (433 млн долларов), Германия (240 млн долларов) и Гонконг (164 млн долларов).

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, наибольшая доля в экспорте товаров машиностроения приходится на механическое оборудование и технику, а также компьютеры (1,11 млрд долларов). Объем поставок вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«В эту категорию, к примеру, входят фильтровальное оборудование и жидкостные насосы, поставки этих товаров за рубеж выросли на 79,2% и 35% соответственно. Хочу обратить внимание, что под компьютерами подразумевается электрооборудование для сложной промышленной техники», — пояснил он.

В центре поддержки и развития экспорта «Моспром» добавили, что поставки ряда московских товаров, например электрических устройств и аппаратуры связи, осветительной техники достигают и опережают объем первого полугодия 2019 года.