РИАМО - 24 сен. Обновленное мобильное приложение «Узнай Москву» стало удобнее для пользователей. Там можно найти определенные достопримечательности и музеи, задав радиус их поиска на карте, и узнать, какие объекты и путеводители самые популярные. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Советник руководителя департамента информационных технологий Москвы Марина Тавадзе отметила, что набор опций приложения расширился, у него появился интуитивно понятный интерфейс и удобная навигация. Планировать прогулки по городу стало проще.

«С помощью портала можно легко искать интересующие объекты: музеи, парки, исторические здания и памятники, выбирать их в списке рекомендованных объектов или найти на удобной интерактивной карте», — сказала Тавадзе.

На главной странице теперь автоматически отображаются объекты, расположенные поблизости от пользователя. В личном кабинете можно сохранить статью о любом интересующем объекте. Также в личном кабинете отныне можно просматривать статистику пройденных маршрутов, разгаданных квестов и посещенных мест.

Обновленную версию можно скачать в цифровых магазинах App Store и Google Play.

В мобильном приложении «Узнай Москву» имеется информация о более чем 330 музеях и 670 памятниках Москвы. Также там доступно порядка 200 маршрутов маршрутов и 85 квестов. Приложением на сегодняшний день пользуются свыше 50 тыс. человек.