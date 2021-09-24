РИАМО - 24 сен. Осень в этом году началась стремительно, солнце сменилось ливнями и холодом. Заниматься на спортивных площадках у дома уже не так удобно, однако есть и другие варианты поддержания физической формы, сообщил РИАМО тренер, учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

«Я бы не рекомендовал заниматься на спортивных площадках (в плохую погоду - ред.) с оборудованием - турники - брусья. Это риск получить травму, соскользнуть, и возможны негативные последствия. Лучше не рисковать», - сказал Голдин.

Вместо этого он предложил отправиться в дождь на пробежку. Для этого нужно подходящим образом экипироваться: лучше выбрать непромокаемую одежду с капюшоном, а от хлопковых вещей следует отказаться - они быстро намокнут.

Если нет непромокаемых кроссовок, то можно использовать водоотталкивающее средство для обуви. Это поможет сохранить ноги сухими.

Во время грозы или сильного ветра лучше остаться дома.

На пробежке в дождливую погоду также не стоит резко останавливаться или ускоряться, чтобы не поскользнуться. Голдин не советует делать длительные остановки, так как организм разогрет и возможен риск переохлаждения.

«Я рекомендовал бы следить за машинами, если мы бегаем по городу. Потому что из-за дождя водители просто могут не увидеть, что на них надвигается человеческая фигура. То есть надо быть очень внимательными, не бегать быстро, не заниматься рекордами, а двигаться равномерно», - добавил Голдин.

Он также опроверг миф о том, что пробежка в большом количестве одежды в холодное время года помогает быстро избавиться от лишнего веса. В таких условиях из организма будет выходить вода, а потеря жидкости не означает потерю жира. При этом тело испытывает повышенные нагрузки.

«Мы получаем риск обезвоживания и дополнительной нагрузки на сердце. С потом также выходит большое количество микроэлементов, что может привести к плохому самочувствию, потере сознания, а то и еще хуже, вплоть до летального исхода. Были такие случаи», - отметил Голдин.

По его словам, сбросить лишний вес помогает правильное питание и регулярные занятия спортом.