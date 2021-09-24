РИАМО - 24 сен. Вечером в пятницу на московских дорогах прогнозируются 8-балльные пробки, на данный момент загруженность дорог оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение транспорта в центр затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также шоссе Энтузиастов.

Нет проблем с трафиком на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском и Ленинском проспектах.

Трудности могут возникать из-за дорожных работ. На сегодняшний день они проводятся на Волоколамском, Пятницком, Варшавском шоссе, 31-м, 53-м км МКАД.