РИАМО - 24 сен. Во время спасения группы альпинистов на Эльбрусе удалось помочь 14 людям, однако 5 человек погибли, пишет в пятницу газета «Известия».

Альпинисты попросили о помощи на высоте 5,4 тыс. м. Они попали в сильную пургу.

Также спасатели позже уточнили, что еще 2 альпинистов нашли без сознания.

В общей сложности в составе группы насчитывалось 23 человека, но на гору решили взобраться 19. Туристов искали 69 человек и 16 единиц техники. Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали врачам.

Поиски и эвакуацию группы спасатели осуществляли свыше 7 часов.