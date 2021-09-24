РИАМО - 24 сен. В столице стартует серия волонтерских акций и мастер-классов в рамках конкурса «Доброволец Москвы – 2021». Мероприятия будут проводиться до декабря в офлайн и онлайн-форматах, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

«Одно из нововведений конкурса «Доброволец Москвы» в 2021 году — возможность для горожан принять участие в разносторонней волонтерской программе. Она предполагает патриотические, культурные, социально ориентированные и экологические акции», - рассказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Организует марафон ресурсный центр «Мосволонтер».

Так, до конца сентября жители столицы могут передать канцелярские принадлежности для школьников из малообеспеченных и многодетных семей, а также соцучреждений (акция #МыВместе). Подарки можно положить в боксы возле офиса «Мосволонтера» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.

17 октября москвичей приглашают на субботник в парковую зону музея-усадьбы «Архангельское». Его участников ждет экскурсия по усадьбе.

25 октября начнут собирать подарки для пожилых к Новому году. Пунктом сбора станет ресурсный центр «Мосволонтера» по тому же адресу. Дары отправятся к подопечным фонда «Старость в радость».

Помочь животным можно будет в рамках акции #НакормиСобаку. Приюты примут сухой корм, игрушки, поводки и теплые лежанки. Оставить их можно в брендированных боксах на территории «Мосволонтера».

«Доброволец Москвы» проходит уже в 7 раз, в нем ежегодно участвуют тысячи москвичей. Победителей среди волонтеров определят по номинациям: «Я волонтер», «Организатор добрых дел», «Добрая идея», «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Вуз» и в других. Подать заявку нужно до 26 октября на сайте конкурса (https://dm2021.mos.ru/).