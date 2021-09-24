РИАМО - 24 сен. На Комсомольский проспекте в Москве ночью загорелось общежитие Военного университета, на данный момент огонь потушен, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

Огонь заметила дежурная служба объекта. Он распространялся на крыше 3-этажного здания.

Возгорание было локализовано в 5:22, в 5:54 возгорание потушили.

По данным СМИ, в целях безопасности из здания были эвакуированы около 100 человек. Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Никто не пострадал.