РИАМО - 24 сен. В пятницу в Москве и Подмосковье будет облачная, сырая и прохладная погода. Местами пройдут дожди, температура воздуха днем составит до 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион окажется в передней части циклона с центром над Балтикой. Максимальная температура в столице составит 10-12 градусов, в области — от 8 до 13 градусов.

Ветер будет дуть южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 739 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

По данным синоптиков, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы, а геомагнитный фон будет неустойчивым.