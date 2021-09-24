РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 сен. В Домодедове появилось освещение на 21 улице отдаленных территорий, сообщил глава округа Александр Двойных.
«В Домодедове продолжаем работы по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения. Новое освещение появилось в ряде отдаленных территорий – это 21 улица в наших селах и деревнях», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
До конца года работы завершатся еще по 18 адресам в округе:
- с. Вельяминово, ул. Искорка,
- с. Вельяминово, ул. Затейная,
- с. Вельяминово, ул. Жемчужная,
- с. Вельяминово, ул. Запрудная,
- д. Шестово, от д. 15б до моста трассы А-105,
- д. Новосъяново, ул. Жемчужная,
- д. Новосъяново, ул. Успешная,
- д. Новосъяново, ул. Янтарная,
- д. Новленское, ул. Речная,
- мкр. Западный, ул. Земляничная,
- д. Ярлыково, ул. Донская,
- мкр. Западный, ул. Лунная, д. 25, к. 1,
- д. Акулинино, от д. 21а до ул. Нагорная, д. 22а,
- с. Успенское,
- мкр. Белые столбы, ул. Новая, от ул. Александра Невского до ул. Новая, д. 41,
- мкр. Востряково, ул. 2-й Школьный пр-д,
- мкр. Центральный, ул. Промышленная, от трассы М-4 «Дон» до ул. Промышленная, д. 37,
- мкр. Центральный, ул. Коломийца, от ул. Корнеева до ул. Кирова.
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