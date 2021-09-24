РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 сен. В Домодедове появилось освещение на 21 улице отдаленных территорий, сообщил глава округа Александр Двойных.

«В Домодедове продолжаем работы по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения. Новое освещение появилось в ряде отдаленных территорий – это 21 улица в наших селах и деревнях», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

До конца года работы завершатся еще по 18 адресам в округе:

- с. Вельяминово, ул. Искорка,

- с. Вельяминово, ул. Затейная,

- с. Вельяминово, ул. Жемчужная,

- с. Вельяминово, ул. Запрудная,

- д. Шестово, от д. 15б до моста трассы А-105,

- д. Новосъяново, ул. Жемчужная,

- д. Новосъяново, ул. Успешная,

- д. Новосъяново, ул. Янтарная,

- д. Новленское, ул. Речная,

- мкр. Западный, ул. Земляничная,

- д. Ярлыково, ул. Донская,

- мкр. Западный, ул. Лунная, д. 25, к. 1,

- д. Акулинино, от д. 21а до ул. Нагорная, д. 22а,

- с. Успенское,

- мкр. Белые столбы, ул. Новая, от ул. Александра Невского до ул. Новая, д. 41,

- мкр. Востряково, ул. 2-й Школьный пр-д,

- мкр. Центральный, ул. Промышленная, от трассы М-4 «Дон» до ул. Промышленная, д. 37,

- мкр. Центральный, ул. Коломийца, от ул. Корнеева до ул. Кирова.