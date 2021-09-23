РИАМО - 23 сен. Почти 50% жилья, которое построили в столице за последние 10 лет, находится на территории бывших промзон. Всего за этот период в городе возвели 41 млн кв. м жилой недвижимости, из них более 19 млн «квадратов» ввели в строй в рамках редевелопмента промзон, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«За 10 лет в Москве ввели порядка 41 млн кв. м жилья, при этом около 19,2 млн кв. м было введено на бывших промышленных территориях, которые являются основным резервом градостроительного развития столицы. Сейчас в Москве в процессе реорганизации находятся 129 производственных и промышленных зон. На этих территориях реализуют проекты комплексной застройки и создают комфортные жилые районы со всей необходимой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Гендиректор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова подчеркнула, что большой вклад в реорганизацию бывших промышленных территорий вносят московское застройщики.

«Нашим ключевым проектом является комплексный редевелопмент бывшей промышленной территории «Октябрьское поле», который мы реализуем с 2015 года», - сказала она.

Тихонова отметила, что в новом квартале строят жилье, поликлинику, школу, детсады, проводится благоустройство, создаются рабочие места. Квартал обеспечат всем необходимым для комфортной жизни.

«Также в этом году мы приступили к комплексному развитию территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы. Один из успешных примеров завершенного редевелопмента – жилой комплекс, возведенный на части промзоны «Кирпичные улицы». В рамках благоустройства здесь созданы пешеходная аллея и сквер. Кроме того, на территории мы возвели детский сад на 205 детей, который в ближайшее время будет передан на баланс города», - сказала Тихонова.

С 2011 года на бывших промышленных территориях Москвы ввели в эксплуатацию более 80 социальных и спортивных объектов.

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