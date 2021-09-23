РИАМО - 23 сен. Почти 50% жилья, которое построили в столице за последние 10 лет, находится на территории бывших промзон. Всего за этот период в городе возвели 41 млн кв. м жилой недвижимости, из них более 19 млн «квадратов» ввели в строй в рамках редевелопмента промзон, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Гендиректор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова подчеркнула, что большой вклад в реорганизацию бывших промышленных территорий вносят московское застройщики.
«Нашим ключевым проектом является комплексный редевелопмент бывшей промышленной территории «Октябрьское поле», который мы реализуем с 2015 года», - сказала она.
Тихонова отметила, что в новом квартале строят жилье, поликлинику, школу, детсады, проводится благоустройство, создаются рабочие места. Квартал обеспечат всем необходимым для комфортной жизни.
«Также в этом году мы приступили к комплексному развитию территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы. Один из успешных примеров завершенного редевелопмента – жилой комплекс, возведенный на части промзоны «Кирпичные улицы». В рамках благоустройства здесь созданы пешеходная аллея и сквер. Кроме того, на территории мы возвели детский сад на 205 детей, который в ближайшее время будет передан на баланс города», - сказала Тихонова.
С 2011 года на бывших промышленных территориях Москвы ввели в эксплуатацию более 80 социальных и спортивных объектов.
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