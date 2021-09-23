РИАМО - 23 сен. В 2022 году может появиться новый военно-патриотический туристический маршрут, совместно созданный Московской и Тульской областями. В настоящее время ведется работа по его формированию, сообщила журналистам председатель комитета по туризму Тульской области Лариса Соломатина.

«Мы попытаемся до конца года этот проект защитить (на экспертной группе при Ростуризме - ред.). И уже со следующего года, будем надеяться, что у туристов появится такой новый увлекательный маршрут», - сказала Соломатина на форуме «PROтуризм», который стартовал в четверг в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре.

Соломатина добавила, что в настоящее время идет работа над формированием брендового военно-патриотического маршрута. Он свяжет парки «Патриот», которые работают в Одинцовском городском округе Подмосковья и в Тульской области. Путешественникам расскажут об оружейной истории Тулы, а также предложат интерактивную программу, где можно будет пострелять и поучаствовать в других активностях.

Пример Московской области

В ходе тематического форума исполняющий обязанности директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко отметил комплексный подход Подмосковья к развитию туриндустрии.

«Подмосковный регион - это особая территория. <…> Здесь можно заниматься и горнолыжным спортом, играть в гольф, здесь культурно-историческое наследие богатейшее. Для меня, конечно, Подмосковье - всегда пример по подходу к командной работе», - сказал Лысенко.

Форум «PROтуризм», организованный правительством Московской области при поддержке Ростуризма, проходит в течение двух дней. Его участники - представители власти, бизнеса и туристической индустрии Подмосковья и других субъектов РФ. Гости и эксперты обсуждают будущее регионального туризма, перспективы развития и сложности, которые предстоит преодолеть в этой сфере.

Согласно презентации на панельной дискуссии форума, туристическое богатство Московской области составляют порядка 6 тыс. объектов культурного наследия, 381 памятник воинской славы, около 1,5 тыс. храмов и монастырей, 321 усадьба и более 150 музеев. Кроме того, в Подмосковье действуют 78 конноспортивных клубов, 12 гольф-клубов, 41 пейнтбольный клуб и 39 экоферм.

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