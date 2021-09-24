РИАМО - 24 сен. В пятницу в столичном «Экспоцентре» на Красной Пресне открывается 34-я Московская международная книжная ярмарка. Она будет проходить по 27 сентября в павильоне №5 с соблюдением мер антиковидной безопасности, сообщается на сайте ярмарки.

Участниками ММКЯ станут более 200 издательств со всей России, которые представят новинки 2021 года, бестселлеры, художественную литературу, нон-фикшн, детскую и учебную литературу, а также комиксы и музейные издания. Гости смогут приобрести книги по издательским ценам.

На книжной ярмарке проведут более 300 мероприятий, это встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы, открытые дискуссии. С читателями встретятся Мария Арбатова, Полина Дашкова, Татьяна Устинова, Иван Охлобыстин, Александр Проханов, Карен Шахназаров и другие известные авторы.

Мероприятия Московской международной книжной ярмарки можно будет смотреть онлайн на сайте ММКЯ.РФ, а также в соцсети «ВКонтакте» – vk.com/mmkya.