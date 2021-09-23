РИАМО - 23 сен. На трехдневных выборах в Москве случаи аннулирования бюллетеней произошли на 14 участках, 461 бюллетень признан недействительным, однако Мосгоризбирком не выявил нарушений, которые могут повлиять на итог выборов в столице, сообщает ТАСС.
Как отметил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов во время заседания ЦИК, все 3 660 участков составили протоколы участковых избирательных комиссий и своевременно представили их в территориальные избирательные комиссии.
«Нет участков, где результаты голосования были бы признаны недействительными», — сказал Ермолов.
Он уточнил, что причины аннулирования бюллетеней — неправильное ведение реестров избирателей, голосующих на дому, выдача двух бюллетеней по одномандатному и федеральному избирательному округу избирателям, которые имеют право получить бюллетень только по федеральному избирательному округу, а также нарушение пломб на переносных ящиках.
Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября.
В электронном голосовании в столице приняли участие около 2 млн человек, явка составила составила 96,5%.
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