РИАМО - 23 сен. На трехдневных выборах в Москве случаи аннулирования бюллетеней произошли на 14 участках, 461 бюллетень признан недействительным, однако Мосгоризбирком не выявил нарушений, которые могут повлиять на итог выборов в столице, сообщает ТАСС.

Как отметил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов во время заседания ЦИК, все 3 660 участков составили протоколы участковых избирательных комиссий и своевременно представили их в территориальные избирательные комиссии.

«Нет участков, где результаты голосования были бы признаны недействительными», — сказал Ермолов.

Он уточнил, что причины аннулирования бюллетеней — неправильное ведение реестров избирателей, голосующих на дому, выдача двух бюллетеней по одномандатному и федеральному избирательному округу избирателям, которые имеют право получить бюллетень только по федеральному избирательному округу, а также нарушение пломб на переносных ящиках.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября.

В электронном голосовании в столице приняли участие около 2 млн человек, явка составила составила 96,5%.

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