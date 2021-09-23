РИАМО - 23 сен. Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ с 25 сентября по 14 ноября проведет для детей школьного возраста новую образовательную программу «Океан знаний», сообщает пресс-служба «Москвариума».

В рамках программы для участников проведут бесплатные занятия, лекции и тематические экскурсии, а также научные представления с участием морских животных. Специалисты расскажут детям о биологических особенностях разных видов, причинах, влияющих на сокращение их численности, специфике ухода за животными в океанариумах и домашних условиях, роли специалистов в восполнении исчезающих видов.

На занятиях в лектории детям продемонстрируют экзотических рептилий и амфибий: королевского питона, гигантского геккона-бананоеда, австралийскую квакшу, испанского тритона, аксолотля, свинорылую черепаху, бородатую агаму и хамелеона. Под руководством специалистов школьники смогут покормить, напоить животных, измерить температуру и влажность в их террариумах и фаунариумах.

Занятия будут проводиться бесплатно по субботам в 14:00 в течение осени: для учеников 5–11-х классов (детей от 10 до 17 лет) — 25 сентября, 9, 23 октября и 6 ноября; для младших школьников (детей от 6 до 10 лет) — 2, 16, 30 октября и 13 ноября.

Длительность мероприятий – 60 минут. Количество участников одного занятия — 10 детей в сопровождении взрослых.

Также для детей состоятся бесплатные тематические экскурсии под названием «Ихтиофауна Мирового океана», в практической части которых посетители под руководством специалистов покормят рыб-брызгунов.

Мероприятия будут проводиться бесплатно по субботам в 11:00 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 30 октября, 6 и 13 ноября. Рекомендуемый возраст — старше 6 лет. Длительность — 50 минут. Количество участников — 15 детей в сопровождении взрослых.