РИАМО - 24 сен. Полноценные продажи новой линейки смартфонов Apple iPhone 13 стартуют в России в пятницу. Предзаказ новинок был открыт 22 сентября.

Американская компания Apple презентовала новую линейку смартофонов 14 сентября в онлайн-формате. Пользователям представили iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Гаджеты обладают улучшенной камерой, а также уменьшенным врезом для фронтальной камеры, динамиков и датчиков в верхней части экрана.

Кроме того, iPhone 13 оснащен более мощным аккумулятором и процессором A15 Bionic. Для плавности изображения iPhone 13 Pro и Pro Max получили частоту обновления экрана 120 Гц.

За несколько дней до старта продаж гаджетов в Москве люди начали продавать места в очередях за новым смартфоном Apple. Стоимость услуги начиналась от нескольких тысяч рублей.