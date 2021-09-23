РИАМО - 23 сен. С приходом отопительного сезона в квартирах стало жарче, и многим стало некомфортно спать. Однако врачи расходятся во мнениях о том, стоит ли открывать форточку на ночь в холодное время года, сообщает «МИР 24».

«С открытым окном в холодное время года спать можно и даже нужно. Но важна золотая середина. Нашему организму требуется температура 19-22 градуса. С целью закаливания, может быть, чуть ниже 18 градусов, а у детей – четко 20, не ниже», - рассказала доктор медицинских наук, терапевт и дермокосметолог Марият Мухина.

Она добавила, что в период пандемии коронавируса лучше обеспечить циркуляцию воздуха в помещении. В закрытой комнате вирусы будут размножаться, как в инкубаторе.

Кроме того, по мнению эксперта, в прохладе вырабатывает гормон молодости – мелатонин, но есть и серьезные минусы у такого подхода.

«Сосуды при холоде сжимаются и сердце проталкивает кровь через сжатые сосуды с большим давлением. Кровеносное давление поднимается, а это нагрузка на сердце, которая ставит под удар все процессы организма. Будут страдать сосуды, легкие, печень и само сердце. Как следствие, при сне в холоде часто развивается клиническая депрессия», - объяснила Мухина.

Врач-дерматолог и косметолог Наталия Жован ставит пользу сна с открытым окном в городе под сомнение.

«Жители мегаполисов, особенно на первом и втором этажах, живут в условиях загрязненности. Выхлопные газы, запыленность улиц – это может приводить к тому, что частички пыли попадут на кожу, будут вдыхаться и ни к чему хорошему это не приведет», - сказала Жован.

Как следствие сон с открытым окном приведет к проблемам с кожей и ухудшит состояние иммунитета. Например, при переохлаждении отлично развиваются опоясывающий герпес или купероз.