РИАМО - 23 сен. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова. Он причастен к терактам, совершенным 29 марта 2010 на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры» московского метро, сообщается на сайте ведомства.

В результате взрывов тогда погибли 39 человек.

Нурова обвиняют в участии в банде, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывчатки.

По версии следствия, мужчина выполнял в группировке роль связного. Он неоднократно перевозил членов банды на встречи и скрывал их от правоохранителей. Нуров признал вину.

Уголовное дело направят во 2-й Западный окружной военный суд.