РИАМО - 23 сен. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла форум «PROтуризм» в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре, передает корреспондент РИАМО.

Форум «PROтуризм», организованный подмосковным правительством при поддержке Ростуризма, проходит в течение двух дней. Его участники - представители власти, бизнеса и туристической индустрии Московской области и других субъектов РФ. Гости и эксперты обсуждают будущее регионального туризма, перспективы развития и сложности, которые предстоит преодолеть в этой сфере.

«Форум – это наша премьера. Мы уверены, что он станет традиционным. Спасибо за поддержку федеральным коллегам, руководителю Ростуризма Зарине Валерьевне Догузовой. Сегодня мы собрали отельеров, туроператоров, наших гостей из других регионов. Обсудили развитие отрасли – это и строительство отелей, и информирование туристов. Сегодня мы видим новую тенденцию – быстрота, легкость в развитии инфраструктуры. Это глэмпинги - от палатки до комфортабельных домиков. Будем развивать все направления, чтобы предоставлять туристу любой удобный продукт. Московской области, особенно таким маленьким городам, как Зарайск, Талдом, Волоколамск, нужна экономика. А она сюда может прийти только с туристом», - сказала Виртуозова.

Догузова поблагодарила Подмосковье за организацию форума, на котором можно обсудить актуальные вопросы развития туризма в России, а также отметила достижения региона.

«В Подмосковье за последние 3-5 лет очень многое сделано с точки зрения развития туристической инфраструктуры. Это и новые современные гостиницы, и развитие курортной городской среды, и туристическое обустройство центров малых исторических городов. Московская область входит в топ-5 наиболее популярных направлений по всем нашим программам, в том числе по туристическому кешбэку. Ключевая задача, которую мы перед собой ставим, это создание привлекательных условий для инвестирования в туризм, чтобы активнее развивались современные круглогодичные гостинично-туристические проекты. Тем более, это важно для региона с таким высоким туристическим потенциалом, как Московская область», - сказала Догузова.

Исполнительный директор «Туризм.РФ» Сергей Красноперов подчеркнул, что Московская область - очень интересный, многогранный и перспективный регион.

«Мы заинтересованы в развитии инфраструктуры здесь, в регионе», - добавил Красноперов.

Участниками форума «PROтуризм» стали сотрудники музеев, арт-пространств и предприятий из разных городских округов Подмосковья. Они представили свою продукцию, туристические объекты, экскурсионные маршруты, которые могут заинтересовать путешественников. Например, на стенде участников из Подольска можно получить исторический путеводитель по городу и фотоальбом, созданные к 240-летию города. На стендах Истры, Коломны и Волоколамска можно попробовать местные сыры, пастилу и хлебобулочную продукцию.

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