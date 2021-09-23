РИАМО - 23 сен. Еще 4 объекта религиозного назначения возвратят Казанскому женскому монастырю в деревне Колычево городского округа Егорьевск к середине 2025 года, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.

Объекты передают для использования в религиозных целях.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Андрей Разин, согласно плану передачи, высвобождение религиозного имущества будет происходить поэтапно.

Получатели социальных услуг, находящиеся в настоящее время в интернате и пансионате, переедут в новые здания.

К концу 2024 года в деревне Полбино городского округа Егорьевск планируется построить новый психоневрологический интернат на 300 мест, а также отремонтировать дополнительное здание площадью более 2400 кв. м, а в Королеве – построят дом-интернат для престарелых и инвалидов. Средства уже заложены в бюджет Московской области.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова уточнила, что высвобождение и передача 4 объектов на территории Казанского женского монастыря – это продолжение работы, которая ведется несколько лет.

В мае 2021 года Минмособлимущество завершило передачу каменной ограды с воротами и башнями 1900 года постройки и здания Колокольни 1895 года в собственность Казанского женского монастыря Московской Епархии Русской Православной Церкви.