РИАМО - 23 сен. В России водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости, зафиксированное парными камерами. Автоюрист Лев Воропаев перечислил возможные причины такого решения. Вероятно, штрафы по этому нарушению планируют пересмотреть, сообщает «Вечерняя Москва».

«Во многих городах России уже установлено огромное количество камер. На это потрачены миллиарды рублей. Применение такого числа камер для моментальной фиксации не обосновано экономически. Уже несколько лет идут обсуждения о введении наказания за превышение средней скорости», - рассказал Воропаев.

Однако на данный момент законодательством такого наказания не предусмотрено. Фиксация нарушения требует установления даты, времени и места его совершения. А камеры сделать этого не могут.

«Две камеры, установленные на определенном расстоянии друг от друга, не могут указать конкретного места превышения скорости. Требования о необходимости этих данных прямо прописаны в законе. Существует только наказание за превышение моментальной скорости, — пояснил автоюрист.

Он отметил, что еще одной проблемой является то, что сумма штрафа за данное нарушение зависит от степени превышения допустимой скорости, а она на разных отрезках может быть разная.

Для того, чтобы штрафы за среднюю скорость стали законными, нужно либо остановиться на фиксации моментальной скорости, либо внести изменения в законодательство.