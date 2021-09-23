РИАМО - 23 сен. Телекомпания НТВ объявила о кастинге во второй сезон проекта «Ты супер! 60+». В нем приглашают поучаствовать одиноких пенсионеров, которые по разным причинам остались без заботы родных и близких, но вместе с тем обладают вокальными талантами, сообщает пресс-служба НТВ.

Таланты будут искать среди людей старше 60 лет, у которых есть незаурядные способность, и которые, при этом, живут в домах престарелых, домах ветеранов, интернатах, под присмотром органов соцзащиты, а также тех, чьи дети и внуки оказались далеко или прекратили поддерживать связь.

Участников отберут в рамах удаленного кастинга. Сам конкурс пройдет в Москве: переезд, питание и проживание возьмет на себя телеканал. С пенсионерами будут работать психологи и медики.

Для участия в кастинге нужно заполнить анкету, указав ФИО, место жительства, семейное положение, электронную почту и мобильный телефон пенсионера или его представителя, а также городской телефон и скайп, если они есть.

Далее обязательно нужно расписать подробную биографию участника: с кем он живет, есть ли дети и внуки, какие с ними отношения. А также информацию о том, где человек учился и работал с подробностями.

Кроме того, нужно кратко описать свой характер, рассказать с какого возраста и где участник занимается вокалом, в каких конкурсах он участвует и чем увлекается, помимо этого.

Также в анкете предлагается назвать своих кумиров среди российских актеров, певцов и спортсменов.

Дополнить анкету нужно рассказом о самом интересном случае из жизни и о мечте участника.

К анкете необходимо приложить видеозапись нескольких исполненных песен, можно с выступлений или конкурсов.

Анкету и видео нужно выслать на адреса: vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru.

Если прикрепить к письму видео не получается, его можно загрузить на файлообменник, а в письме указать ссылку. В теле письма также нужно указать имя, город, возраст участника, номер мобильного и адрес электронной почты. Это позволит организатором связаться с участниками, если файлы не откроются.