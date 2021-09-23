РИАМО - 23 сен. Эксперты подсчитали, что для покупки iPhone 13 россиянину в среднем нужно копить 10 недель и 3,5 дня, сообщает Газета.ru.

Другими словами, копить на такую покупку придется 428,5 часа. После этого можно будет себе позволить новый смартфон со 128 ГБ памяти.

При подсчетах специалисты опирались на среднюю годовую зарплату для каждой страны, брали за основу график 5/2 и восьмичасовой рабочий день.

При этом для приобретения iPhone 13 mini потребуется менее 10 недель (375 рабочих часов), а для старшей модели - iPhone 13 Pro - 13 с половиной недель (536 рабочих часов). Перед покупкой iPhone 13 Pro Max нужно будет трудиться около 15 недель (589 часов).

Ранее в России начался предзаказ на новые смартфоны от компании Apple. Девайсы показали миру 14 сентября.

Помимо телефонов, показали новые iPad, iPad mini и Apple Watch Series 7.