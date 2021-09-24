РИАМО - 24 сен. Трансформация финансовых услуг неизбежна и приведет к тому, что со временем не останется банковских офисов образца начала XXI века, считает первый зампред правления МКБ Михаил Полунин.

Он добавил, что вместе с тем к новым форматам сохранятся требования ЦБ по доступности, безопасности и конфиденциальности, которые даже могут быть усилены. Однако в целом трансформация выглядит неизбежной, учитывая тренд на совмещение лицензий различных финансовых институтов, допуск к финансовым операциям высокотехнологичных компаний и расширение спектра применения биометрии и удаленной идентификации.

В отделениях нового типа стирается граница между цифровым и физическим опытом взаимодействия. Такие отделения будут походить, например, на торговые объекты, но под вывеской банка.

Эксперт уверен, что новые банковские офисы будут так же отличаться от своих предшественников, как современные смартфоны от кнопочных телефонов.