РИАМО - 23 сен. Во дворе дома №70 на Мосфильмовской улице в столице водитель Renault наехал на 14-летнего мальчика, катающегося на самокате, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Подростка доставили в медучреждение, предварительный диагноз – ушиб колена.

Сотрудники ГИБДД Москвы проведут проверку и установят все обстоятельства дорожной аварии.

Ранее на улице Раменки 9-летнего мальчика на самокате сбил водитель автомобиля Ford. Ребенок пересекал дорогу в сопровождении мамы по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

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