РИАМО - 23 сен. Во дворе дома №70 на Мосфильмовской улице в столице водитель Renault наехал на 14-летнего мальчика, катающегося на самокате, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Подростка доставили в медучреждение, предварительный диагноз – ушиб колена.
Сотрудники ГИБДД Москвы проведут проверку и установят все обстоятельства дорожной аварии.
Ранее на улице Раменки 9-летнего мальчика на самокате сбил водитель автомобиля Ford. Ребенок пересекал дорогу в сопровождении мамы по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Видео наезда курьера‑велосипедиста на детскую коляску в Москве>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии