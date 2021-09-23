РИАМО - 23 сен. Загородный клуб Artiland, расположенный на Новском шоссе в подмосковной Балашихе, вошел в число победителей конкурса «Лучший загородный отель из дерева», сообщается на сайте Ростуризма.

В конкурсе участвовали создатели и владельцы загородных отелей, кемпингов и глэмпингов, построенных в России с 2009 по 2021 годы.

Всего на конкурс поступило 76 заявок из Алтая, Адыгеи, Бурятии, Карелии, Татарстана, Удмуртии, Владимирской, Вологодской, Липецкой, Костромской, Московской областей и других регионов РФ. Проекты боролись за победу в номинациях «Эксперимент», «Традиция», «Современность» и «Территория».

Победителей определяли по итогам голосования профессионального жюри, в состав которого вошла глава Ростуризма Зарина Догузова, и общественного голосования на сайте конкурса. Учитывалась оригинальность проектных решений, их экологичность, степень интеграции в окружающее пространство, единство архитектурной композиции и интерьера. Пользователи сайта признали загородный клуб Artiland лучшим в номинации «Современность».

Как отметила Догузова, специализированная премия призвана привлечь внимание к архитектуре и дизайну в отельном строительстве и помочь сформировать стандарт качества в этой сфере, при котором должны учитываться климат и эстетика места, а также архитектурные традиции.

Загородный клуб Artiland находится в 12 км от Москвы в озерно-лесной зоне. Помимо номеров и апартаментов, гостям доступны банный комплекс из архангельской сосны, конный клуб, беседки для отдыха на природе, домики рыбака.