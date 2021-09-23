РИАМО - 23 сен. Международный фестиваль «Зодчество» проведут с 1 по 3 октября в Гостином дворе столицы. Программа мероприятия включает деловую, выставочную и конкурсную части, сообщается на сайте фестиваля.

В нем по традиции примет участие комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья, он представит знаковые проекты региона на суд специалистов. В рамках конкурсной программы эксперты будут вручать премии «Золотой знак», «Серебряный знак» и дипломы.

Достижения Подмосковья в сфере архитектуры и градостроительства, а также презентацию новых принципов и стандартов качественной жилой среды области можно будет увидеть на выставке фестиваля.

Фестиваль «Зодчество» традиционно выступает в качестве площадки для обмена опытом с зарубежными представителями и смотра достижений городов и регионов России.