РИАМО - 23 сен. В России перестанут штрафовать водителей за нарушение средней скорости. О том, какие еще меры наказания для автомобилистов имеет смысл пересмотреть, рассказал РИАМО почетный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«У нас эвакуируют машины необоснованно, по любому поводу, нужно эвакуировать только те, которые стоят во втором ряду, в тоннеле. Если автомобиль просто стоит под запрещающим знаком и никому не мешает, то его эвакуировать не нужно, следует выписать штраф», - поделился мнением Ольшанский.

Эвакуацию автомобиля такси за отсутствие путевого листа Ольшанский считает преступлением.

«За управление транспортным средством без путевого листа предусматривается только штраф, а не эвакуации. Статья КоАП РФ №27.13 перечисляет случаи, когда автомобиль может быть эвакуирован, отсутствие путевого листа к ним не относится. То есть тот, кто это делает, подпадает под уголовную статью о превышении должностных полномочий или злоупотребление ими», - объяснил Ольшанский.

Эксперт уверен, что проблемы с неоплаченной парковкой можно решать в судебном порядке.

Кроме того, почетный адвокат России отметил необходимость пересмотра наказаний по некоторым статьям. Ранее в ряде статей была формулировка «лишение прав или штраф», которую убрали.

«В документе осталось лишение, что не дает возможности судьям учитывать материальное и жизненное положение ответчика при вынесении решения», - подчеркнул Ольшанский.

Он добавил, что у судьи должна быть возможность выбора, как при рассмотрении уголовных дел.