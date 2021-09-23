РИАМО - 23 сен. В Подмосковье продолжают выявлять и сносить объекты незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий, так, в Богородском округе снесли бывший клуб, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

Объект площадью порядка 400 кв. м располагался на улице Нижняя.

«Длительное время здание клуба 1950 года постройки не функционировало и пришло в аварийное состояние. Рядом располагаются жилые дома и автомобильная парковка», - сказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил, что прилегающая территория находилась в ненадлежащем, запущенном состоянии, ограждение территории отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. На портал «Добродел» поступали жалобы жителей деревни Авдотьино с просьбой принять меры для обеспечения безопасности населения.

В результате были проведены работы по оценке технических конструкций здания и принято решение о проведении работ по ликвидации бывшего клуба. В настоящий момент участок площадью около 1700 кв. м свободен от построек.

За почти 4 года на территории Богородского округа было выявлено 113 объектов незавершенного строительства, в том числе 52 самовольных.

На сегодняшний день ликвидировано 44 объекта, что составляет 39% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.