РИАМО - 23 сен. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко подтвердила смерть руководителя Следственного управления ведомства по Пермскому краю, полковника юстиции Сергея Сарапульцева, сообщает РИА Новости.

Сарапульцева нашли мертвым в четверг. По данному факту центральный аппарат СКР проводит проверку.

Сергей Сарапульцев родился в 1967 году, должность главы Следственного управления СК РФ по Пермскому краю он занял в июле 2018 года.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Сарапульцев совершил самоубийство. Причина такого поступка не связана с профессиональной деятельностью силовика, в частности, с трагедией в Пермском университете, где 20 сентября студент открыл стрельбу. В результате ЧП тогда погибли 6 человек, 43 человека пострадали.