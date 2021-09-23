РИАМО - 23 сен. Кинотеатр «Янтарь» в районе Преображенское готовят к вводу в эксплуатацию после завершения реконструкции. Планируется, что многофункциональный общественный центр откроется до конца 2021 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Объект находится по адресу: Открытое шоссе, дом №4, строение 1.

«Строительные работы по реконструкции старого здания кинотеатра, построенного еще в советские годы, на сегодняшний день завершены. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», - рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.

Здание кинотеатра расширили и перестроили. В нем увеличилось количество этажей, произведена замена инженерного оборудования и несущих строительных конструкций.

Общая площадь обновленного строения составила 12,5 тыс. «квадратов».

«На сегодняшний день восемь кинотеатров - «Ангара», «Эльбрус», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Марс», «Высота» и «Саяны» уже реконструированы, и превратились в общественные центры шаговой доступности с сохранением функции кинопоказа», - уточнил Левкин.