РИАМО - 23 сен. Капитальный ремонт в городском морге Электростали завершен, он начался в середине июня, сообщает пресс-служба главы городского округа.

Тендер на исполнение подрядных работ выиграла электростальская строительная компания ООО «Трэнд-Строй». Работы полностью оплачивались из областного бюджета.

Была проведена перепланировка некоторых помещений, заменено сантехническое оборудование, инженерные системы, обновлены фасад и кровля.

Сейчас идут завершающие клининговые работы, устраняются мелкие недоделки. Персонал патологоанатомического отделения трудится уже в новых условиях.

Ремонт объектов здравоохранения продолжается по всему Подмосковью. В кратчайшие сроки медицинские учреждения должны быть отремонтированы и приведены в надлежащее состояние.