РИАМО - 23 сен. За 8 месяцев текущего года на дорогах Москвы погибли 8 детей, больше 500 ранены, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В гибели детей винят водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения.

Специалисты, которые проводили исследование в школах выяснили, что 60% наездов на детей-пешеходов в Москве происходит из-за превышения скорости водителями. При этом часть аварий случается в зоне пешеходных переходов.

Москвичам рекомендовали соблюдать безопасность на дорогах: реагировать на светофоры, уступать дорогу пешеходам, идущим к остановкам; дожидаться полной остановки автомобилей при переходе дороги на нерегулируемом пешеходном переходе.

Видео наезда курьера‑велосипедиста на детскую коляску в Москве>>