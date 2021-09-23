РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. В подмосковной Балашихе пропал 57-летний Сергей Сидягин, его ищут уже около 2 недель, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 57-летний Сергей Серафимович Сидягин, городской округ Балашиха, Московская область. С 11 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза зеленые. Он был одет в серую куртку, тельняшку, форменные рабочие черные брюки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.