РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. Спортсмены отделения фигурного катания на коньках МУ «СШОР имени Ю.Е. Ляпкина» Балашихи, мастера спорта России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями соревнований в танцах на льду на первом этапе Кубка России, который проходит в Сызрани, сообщается в Instagram-аккаунте ледового дворца «Арена-Балашиха» МАУ «СШОР имени Ю.Е. Ляпкина».

«Первый этап Кубка России - Всероссийские соревнования «Сызранская ласточка», проходящий в Сызрани Самарской области, закончился для спортсменов нашей школы уверенной победой! Мастера спорта Елизавета Худайбердиева и Егор Базин - 1 место, кандидаты в мастера спорта Алиса Овсянкина и Матвей Самохин - 2 место!» - говорится в сообщении.

Худайбердиева и Базин, лидировавшие после ритмического танца (78,24 балла), показали первый результат также в произвольном танце (118,26) и набрали в сумме 196,50 балла.