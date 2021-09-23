РИАМО - 23 сен. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал установить все обстоятельства нападения пациента на медицинского работник в Томской области и решить вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении жителя Томской области на фельдшера. Случай произошел при оказании первой медпомощи. Девушка-фельдшер попала в больницу с сотрясением головного мозга.

Материалы проверки будут переданы из МВД в СК РФ.

Как отметили в СК, подобные нападения вредят не только врачам, но также могут стоить жизни тем, к кому они спешат на помощь.