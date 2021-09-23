РИАМО - 23 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны наладило с промышленными компаниями конструктивный диалог об изменении налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.

В четверг Мишустин провел встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, снижаем административную нагрузку», - сказал Мишустин на встрече с правлением РСПП.

По словам председателя правительства, постоянный диалог между властями и предпринимателями является важной частью эффективного управления государством.

Мишустин также отметил, что правительство рассмотрело ряд законопроектов, связанных с формированием бюджета страны на ближайшие три года, в частности направления налоговой и таможно-тарифной политики. По мнению премьер-министра, точное планирование федерального бюджета позволяет бизнесу выстраивать собственные понятные планы на будущее.

Сейчас проект федерального бюджета на три года готовится к внесению в парламент. Единая позиция властей и предпринимателей по главным вопросам налогового режима позволит учесть изменения при определении размера доходов и уровня финансового обеспечения социальных обязанностей страны.