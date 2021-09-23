РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В поселке Цемзавод в Подольске по просьбе жителей возобновил работу офис МосОблЕИРЦ, сообщил член Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов.

22 сентября в поселке Цемзавод на улице Плещеевская, 56Б в помещении МУП ДЕЗ возобновил работу офис МосОблЕИРЦ. Мухамеджанов совместно с депутатом горсовета Сергеем Кулевым посетили офис МосОблЕИРЦ, пообщались с сотрудниками офиса и жителями.

В апреле 2020 года МосОблЕИРЦ закрыл офис для приема граждан в поселке Цемзавод с 1300 открытыми лицевыми счетами жителей. Численность населения поселка составляет 3 197 человек. Жители вынуждены были оплачивать проезд до ближайшего офиса, который обходился им около 200 рублей. В течение 1,5 лет жители обращались к власти и общественникам с просьбой возобновить работу офиса МосОблЕИРЦ. В январе направили соответствующие обращения в Управление ЕИРЦ Подольска и генеральному директору ООО МосОблЕИРЦ о возможности восстановления дополнительного офиса.

В феврале поступил ответ, что Управление ЕИРЦ Подольска проводит мероприятия по устранению несоответствий требований, предъявляемым к офисам очного обслуживания. Также рассматривает возможность возобновления работы клиентского офиса в формате временного пункта очного обслуживания с индивидуальным графиком работы. 16 июля пришел ответ, что офис возобновит работу в формате временного пункта один раз в неделю, если МУП ДЕЗ проведет косметический ремонт помещения, в котором будут проводить прием населения. 28 июля с жителями встретились депутат Мособлдумы Павел Максимович, депутат горсовета Максим Круглов, помощник депутата горсовета Сергея Кулева, Мухамеджанов и представители МУП ДЕЗ. На встрече договорились о ремонте офиса и приняли решение о мониторинге загруженности офиса при приеме жителей. В случае необходимости запланировали увеличить количество дней приема граждан.

Благодаря совместным усилиям с 22 сентября офис МосОблЕИРЦ возобновил работу. Теперь туда можно обращаться каждую среду с 8:00 до 17:00, в это время обслуживают население.