РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В поселке Цемзавода в Подольске пустили тепло во все дома после устранения аварии, также включили отопление в детских садах №№29 и 11, они работают в обычном режиме, сообщил член Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов.

Мухамеджанов совместно с помощником депутата горсовета Сергеем Кулевым в четверг приняли участие в общественном мониторинге системы теплоснабжения в поселке Цемзавод. Накануне во второй половине дня МУП «Подольская теплосеть» запустила Шамотную и Карьерную линии отопления для жилых многоквартирных домов поселка Цемзавод.

«На сегодняшний момент во всех многоквартирных домах поселка Цемзавод есть тепло, ведутся работы по мелкому ремонту и спуску воздуха из системы в многоквартирных домах», - написал Мухамеджанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В рамках мониторинга Мухамеджанов и Кулев посетили школу №10, центр развития ребенка - детский сад №29 «Сударушка» и детский сад №11 «Росинка». С 21 сентября учеников 5-11-х классов школы №10 перевели на дистанционное обучение, а в начальной школе сократили уроки. Температура в классах начальной школы находится в пределах 20-22 градусов. Во дворе школы №10 ведутся ремонтные работы, в ближайшее время их планируют завершить. В детских садах №№29 и 11 отопление включили, они работают в обычном режиме, средняя температура в группах - 22-24 градусов.