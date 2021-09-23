РИАМО - 23 сен. Причина самоубийства главы СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева не связана с его профессиональной деятельностью. Тело полковника юстиции нашли в его доме, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Официального комментария Следственного комитета пока нет.

Сарапульцев стал главой СК по Пермскому краю в 2018 году.