РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. Педагог физической культуры и тренер секции карате школы в Балашихе Александр Сурков стал двукратным победителем первенства мира по карате, проходившем в румынском городе Клуж-Напока, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях показали свое мастерство спортсмены из более чем 50 стран мира: Америки, Мексики, Африки, Европы и Азии. Россию на чемпионате мира по карате представили 9 спортсменов.

Александр Сурков участвовал в разделе кумите (спарринги), в категории мастеров 40+. Одержал победу над спортсменом из Африки, после чего выиграл бои у двух европейцев.

На сегодняшний день Александр - двукратный чемпион мира, победитель кубка мира, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Азии, чемпион Кубка Евро Азии, многократный чемпион республики Кыргызстан и Кубка Кыргызстана, многократный чемпион Республики Казахстан по Шотокан, трехкратный чемпион России по Шотокан карате-до и многократный обладатель других почетных наград.

Сурков занимается карате с 1988 года, постоянно участвует в турнирах и передает свое мастерство юным спортсменам. Под его руководством и чутким взором занимаются 80 воспитанников. Среди них много талантов, которые постоянно становятся победителями и призерами различных соревнований. Только в прошлые выходные в Москве прошел Золотой кубок мира. Воспитанники Александра завоевали 2 серебряных и 6 бронзовых медалей.