РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 сен. Инспекторы ГИБДД Королева с 23 сентября по 3 октября проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами, сообщил временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет в Королеве с 23 сентября по 3 октября. Целью является снижение количества ДТП с участием пешеходов.

«Главной задачей проводимого мероприятия является профилактика и пресечение нарушений ПДД РФ пешеходами, водителями за непредоставление преимущества в движении», - сказал Ермилов.

Инспекторы просят водителей быть внимательными на дорогах и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам. Также водители должны уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Пешеходам инспекторы рекомендуют быть внимательными при переходе проезжей части и дать водителю возможность заблаговременно обнаружить себя в темное время суток на проезжей части с помощью световозвращающих элементов. При переходе дороги необходимо убедиться в том, что водитель уступает дорогу.

На дорогах важно соблюдать правила, быть взаимовежливыми и помнить, что автомобиль является повышенным источником опасности.