РИАМО - 23 сен. Согласование тарифов на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения в Московской области переведено в онлайн, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

«Перевод услуги в «цифру» делает взаимодействие государства и бизнеса прозрачным и доступным. Ранее представителям водоканалов приходилось посещать ведомство и подавать пакет документов лично, теперь это можно сделать в дистанционном режиме», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он подчеркнул, что результат приходит и в личный кабинет заявителя. Еще организации онлайн могут воспользоваться «Умным шаблоном», который поможет избежать ошибок при оформлении заявки.

Услуга предназначена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, а также отдельные объекты таких систем на территории Подмосковья.

Услуга «Установление платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Сбытовые организации и установление тарифов» или по ссылке.

Для подачи заявления нужен документ, удостоверяющий личность (для ИП), или документ о назначении лица, действующего от имени организации, а также документы, подтверждающие право собственности и документ, обосновывающий расчеты размера платы (тарифов) за подключение.