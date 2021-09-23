РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. В интернете появилось видео, на котором видно, как молодые люди привязали диван к крыше автомобиля и прокатились на нем по городу. Произошедшее опубликовано в Instagram-канале vkoroleve.

«Данную ситуацию можно квалифицировать как нарушение правил ПДД. В частности, она попадает под статью 12.23.1 КоАП РФ «Нарушение перевозки людей». Это влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей на пассажира, наложение штрафа на водителя в размере 3 тыс. рублей, на должностных лиц - 25 тыс. рублей, на юридических лиц - 100 тыс. рублей», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МУ МВД России «Щелковское».

Как отметил в комментариях автор видео с ником ershov_andrey1, видео было сделано в Щелкове вечером 22 сентября.