РИАМО - 23 сен. Ход и результаты проверки по факту наезда курьера-велосипедиста на детскую коляску на юге Москвы поставила на контроль столичная прокуратура. Ребенок находится на обследовании в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, ДТП произошло на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой. В результате столкновения с велосипедом коляска перевернулась. В ней находился ребенок 2019 года рождения.

Ранее в Сети опубликовали видео происшествия. На съемке хорошо видно, как курьер в желтом дождевике доставки «Яндекс» врезается в женщину с коляской на тротуаре на большой скорости.

В компании «Яндекс» сообщили, что курьера отстранили от работы, в ситуации разбираются.

Видео наезда курьера‑велосипедиста на детскую коляску в Москве>>