РИАМО - 23 сен. В четверг вечером на дорогах столицы образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьезные проблемы с движением наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и на Ленинградском проспекте. Кроме того, заторы образовались в районе метро «Беговая», «Белорусская», «Маяковская», «Краснопресненская», «Таганская», «Марксистская», «Тульская».

На данный момент, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», транспортом перегружены улица Большая Дмитровка, Одна сторона Тверской улицы, участки Яузского бульвара и Тверского бульвара, Малый Черкасский переулок.

Кроме того, пробки наблюдаются на Никитском бульваре и на Садовнической набережной.